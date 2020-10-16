李司棋狂晒黑絲露腿 網民大讚有少女feel

人稱司棋姐的李司棋，雖然於上月底剛過70歲生日，但司棋姐依然好有活力，不時外出散步兼行山保持身心健康。除了運動外，頗「為食」的司棋姐亦不時在社交網貼出享用美食時的照片，不過若要數司棋姐晒得最多，就一定是她心愛的黑色絲襪。

司棋姐的IG每隔一段時間，她就會大騷黑絲靚腿，見她無論身穿便服、長裙、短裙，甚至乎是運動服，司棋姐可以用心愛的黑絲來配搭，非常厲害。司棋姐亦不抗拒任何種類的黑絲，早前她就着上魚網黑絲與朋友送的花一起影相。

網民睇完大讚「人比花嬌」外，亦有留意司棋雙腿，大讚有少女feel，「你對黑絲襪呢！超吸睛呀！表情好有少女feel！Oh！Sorry ！胡姬花靚極都被比下」、「黑絲網的誘惑」、「sexy CK姐」、「Wow, 性感黑絲美腿」。

其實司棋姐對黑絲情有獨鍾是有原因，皆因她曾表示後生時比較常穿白色絲襪，因為現時心廣體胖，故就改着黑色。

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