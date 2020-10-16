甄子丹告《冰封俠》大陸片商誹謗他耍大牌 案件審結片方要公開登道歉書

甄子丹曾主演2018年上映的電影《冰封俠︰時空行者》，該片於同年11月上映，當時該片的片商陝西西影影電影頻道經營有限責任公司，在其官方微博發文，炮轟甄子丹耍大牌、改劇本和台詞，又干涉動作導演的工作，以及不配合宣傳，直指令電影票房失利，對於這些指控，當時甄子丹不單止在微博寫千字文還擊，更採取法律行動。

對這宗網絡侵權責任糾紛案，據北京法院的民事調解書，法院於今年2月立案，並於上月底審理完畢。原告甄子丹不單要求片商向他登道歉書，並要保留在網上達30日，如在10月26日前未能刊出道歉書，片商要向甄子丹支付50萬人民幣違約金。

今日甄子丹工作室在微博發文，指該電影公司基於「宣傳炒作」為目的，企圖通過捏造事實無中生有，以造謠誹謗抹黑甄子丹，對於這種卑劣的宣傳手段，必須採取法律行動。而輸了官司的片商，應甄子丹的要求公開登道歉書，內容指該公司在微博發的長文，對甄子丹造成嚴重的名譽傷害，片商指實屬誤會，並向甄子丹及他的影迷表示深深的歉意。而甄子丹工作室對於這封「致歉函」表示︰「雖然這一張致歉函，是無法彌補甄子丹，近年來因此事造成的名譽損害，但甄子丹先生的團隊堅決服從國家法院的判決。」

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