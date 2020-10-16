陳慧琳奶奶申請臨時禁制令 要求女兒1個月內搬離寓所

陳慧琳（Kelly）奶奶沈靜本周入稟高等法院申請禁制令，指女兒劉建芝自2017年8月搬入位於半山司徒拔道玫瑰新邨寓所，跟沈靜與丈夫劉基惠、三名家傭同住後，多番威嚇和騷擾沈靜，更報稱本月初受到襲擊，取得法院頒發臨時禁制令阻止，包括禁止女兒接近寓所或接觸居住在內的人。

高等法院今早再開庭聆訊，被告人劉建芝缺席，被告亦沒有派代表應訊，原告人沈靜則由律師代表出庭。沈靜的代表律師在庭上表示，在本月9日入稟時，已要求被告人劉建芝於入稟日起計7日內搬離上址，劉建芝當時亦表明會安排搬遷，唯至今早突然通知律師要再安排搬遷時間，但未有確實日期提供。

故律師代表向法庭推出修改禁制令內容，要求被告人於1個月內搬離玫瑰新邨寓所，其他禁制令內容不變，獲法庭批准。

原告人沈靜申請禁制令的內容中包括禁止被告襲擊、威嚇和騷擾原告、原告丈夫和家庭傭工，亦禁止被告不通過律師而直接或間接接觸他們，以及接近他們10米範圍之內。此外，原告亦申請禁止被告進入和使用寓所、或接近寓所50米範圍內，同時向被告索償。

【案件編號：HCA1726/20】

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