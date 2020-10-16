武肺致劇場關閉 東尼獎最佳男主角得一人入圍

舞台劇界盛事，第74屆東尼獎昨日公佈提名名單，隨着今年武漢肺炎大大打擊百老匯劇場，今年竟出現只有一人入圍最佳男主角的情況，讓獲提名的Aaron Tveit自動獲獎。

Aaron Tveit曾參演經典荷李活片《孤星淚》（Les Misérables），今次他憑在《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge! The Musical）獲提名音樂劇最佳男主角，但他亦是唯一一人，因此自動獲獎。百老匯劇場自3月12號起全面關閉，多個劇目都要延期或取消，令今年東尼獎的提名也大為減少。至於在話劇最佳男主角方面競爭就激烈得多，荷李活影星積嘉倫賀（Jake Gyllenhaal）與「邪神洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）都有份角逐，與Ian Barford、Andrew Burnap、Tom Sturridge及Blair Underwood爭獎。

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