喬妹晒美腿丨宋仲基新作《勝利號》多番延期 或於Netflix上公開

韓國神劇《太陽的後裔》的「雙宋」宋仲基、宋慧喬，去年辦妥離婚手續後各有各忙，宋仲基頻頻為新影視作品開工，喬妹就拍廣告吸金。

宋仲基夥拍金泰璃、陳善圭、劉海鎮主演的新片《勝利號》，受武漢肺炎疫情影響而多番延期開畫，早前有消息指《勝利號》會延至12月的聖誕檔期上映，但消息未獲證實。不過今日韓媒《Starnews》引述電影界人士透露，指《勝利號》受疫情影響從夏天延至中秋都仍未上映，加上目前疫情反覆，甚至可能仍會無限期推遲上映，所以《勝利號》方面正與Netflix協商於網上平台播出。報道又指不只《勝利號》，朴信惠主演的《Call》、受邀參加威尼斯影展的《樂園之夜》亦有望在Netflix上播出。

消息曝光後，《勝利號》方面表示：「對於電影如何上映仍然在多方面討論中，於Netflix上公開亦是討論方案之一，尚未落實。」

另外，恢復單身的喬妹狀態大勇，其代言鞋履品牌今日再公開了她的新相，她穿上深色的冬季服飾，大騷美腿出鏡。

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