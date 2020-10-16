芒亨預告丨美娜跟Tony Jaa學用雙刀劈火龍

由美娜祖華維茲（Milla Jovovich）主演，其老公保羅安德遜（Paul W. S. Anderson）執導的遊戲改編作《Monster Hunter》發放全新預告，今次預告中透露了詳盡劇情，又見到幾隻魔物現身，令遊戲粉絲相當興奮。

預告一開始，就見到身為軍人的美娜祖華維茲與一眾隊友，意外跌入了魔物世界，被眼前的角龍所嚇倒。另一邊廂，「拳霸」Tony Jaa就在遠處觀察，似是想協助美娜祖華維茲。隨着美娜在新世界探險，她就開始學習運用新世界的武器，更向Tony Jaa學用雙刀。而Tony Jaa就能用弓、大劍、雙刀，果然是武術界奇才。而米娜的最終目的就是能回到自己世界，片尾更見到她用雙刀大戰火龍。片中也見到日本女星山崎紘菜飾演的「Eyeball」接待員，但香港人熟悉的歐陽靖就未見現身預告。

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