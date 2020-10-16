黃錦燊高大有型又高學歷，既是藥劑學博士又是英國法律學士，甫入娛樂圈已做男主角，還娶到當年至靚至紅的當紅花旦趙雅芝，兩人兒子黃愷傑更承繼父母衣鉢做明星。1999年，黃錦燊由演員轉職大狀，2018年他放棄律師工作再拍劇，重返大台拍攝劇集《多功能老婆》，近日於ViuTV新劇《熟女強人》中，與兒子父子檔拍劇，並飾演情敵爭吳家麗，71歲的他搞笑謂︰「跟啲後生學嘢！」

黃錦燊日前接受《蘋果》專訪，談到夥拍囝囝黃愷傑拍劇集《熟女強人》，坦言最初劇集只是找兒子演出，後來知道他復出便邀父子檔合作。黃錦燊笑說：「佢（黃愷傑）細個，我帶佢去片場，𠵱家佢大個，帶返老竇去片場。」問到會否重返法律界？他斬釘截鐵說：「做大狀唔會喇，個制度轉得好快，法例又改緊，同我兩年前退落嚟有少少唔同。我返出嚟拍戲好開心，見返好多年輕同事，跟啲後生學嘢，我都當自己係新人，每日埋位都學緊嘢。」

美國長大的黃錦燊，1976年放棄藥劑師高薪來港拍戲，1981年跟無綫當家花旦趙雅芝拍劇集《女黑俠木蘭花》邂逅，三年後拉埋天窗，多年來兩夫妻恩愛如昔。他說：「話冇嗌交一定呃你，大家對事件有唔同睇法，咪盡量去了解對方，講出自己睇法，接唔接受另一回事。讀法律，喺法庭辯論，你會逐點分析，做法官都聽兩邊唔同版本，先去決定邊樣合理啲。」

以「心」愛寵趙雅芝

黃錦燊不但識用道理折服老婆，更懂得浪漫︰「女人要𠱁㗎，表示心意係應該嘅。」當年趙雅芝長駐台灣，他會突擊探班給老婆驚喜。記得黃錦燊在《山水有相逢》演情場浪子，周旋於李司棋與黃韻詩之間，但現實生活中卻「零緋聞」，問到可遇過飛來蜢？他說︰「麻木咗囉！結婚前我好多女朋友，拍過好多次拖，加上喺娛樂圈多年，乜嘢靚女未見過！（最靚嗰個都娶咗？）咁咪係囉！睇你對婚姻睇法，互相尊重，兼顧對方感受，你就唔會行差踏錯。」

回望最愛是《真情》

從影以來，黃錦燊電影作品過百部，但也未及一部《真情》打動觀眾，今日今時，大家仍會記得「好姨」薛家燕的大情人「貓屎」。黃錦燊也坦言最喜歡《真情》：「拍得好開心好輕鬆，每日朝九晚五，準時收工放工，晚上仲有時間讀法律學位。」黃錦燊勤力進修，亦keep住風度翩翩，談養生，他笑說：「由讀書到𠵱家都有做運動，飲食少鹽少糖少油，保持開朗心境。」

採訪：戴彩煥

攝影：陳弘

場地提供：Harlan’s (The ONE)