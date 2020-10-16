新垣結衣送100個空氣淨化器被潑冷水 孖星野源合體購嬰兒產品

32歲日本「國民老婆」新垣結衣再與星野源合體，為TBS大熱日劇《逃跑雖可恥但有用》添食拍新年特別版，安排在明年1月播出。據日本雜誌《女性自身》報道，《逃恥》特別篇將以懷孕、產假等內容為主題，兩位主角日前被拍到在橫濱大型育兒用品店取景，拍攝挑選商品的戲份，結衣BB更十分大手筆，自掏腰包向劇經人員送上100份攜帶式抗菌空氣淨化器，相當有心。

武漢肺炎疫情持續擴散，劇組不敢大意，今次報道指，在場人員在拍攝時均保持距離，亦不交談聊天，靜待導演下指令，兩位主角更戴上透明面罩，而為了防止病毒散播的風險，亦禁止送食物到片場，劇組人員透露，結衣BB因此送上攜帶式抑菌空氣清淨片給100名工作人員，讓所有人都非常感動。不過消息曝光後，日本傳染病學專家岩田健太郎在Twitter上大潑冷水，並表示，「可以理解感謝的心情，但是隨身空氣清淨機沒有效果。」

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