add名人時尚 | 《青春紀錄》朴寶劍 韓系型男穿搭全面睇

朴寶劍入伍前演出的韓劇《青春紀錄》，劇情講述懷有夢想的年輕人，並沒有因為現實生活的殘酷而絕望，為夢想和愛情努力打拼的成長故事。 劇中朴寶劍演的「史彗峻」，其角色設定溫暖又正面，雖然沒有富貴背景，但身為一名模特兒的他，劇中的穿搭年輕帥氣，有國際品牌，也有韓國品牌，而且蘊藏不少潮流單品，穿搭以簡約風為主，但配合Oppa身形卻睇頭十足，藉此來解構一下韓系型男的穿搭。

【針織服】

朴寶劍有貴公子氣息，穿起針織服飾，別有一番書卷味。第8集中穿上近季大熱的oversized針織背心，來自韓國設計師品牌Ordinary People，不對稱的設計充滿特色，搭配白色恤衫，散發出90年代復古學院風。另外又穿上Ralph Lauren菱格圖案cardigan，配上T-shirt與藍色chino pants，休閒率性卻帶復古氣息。

【西裝控】

朴寶劍在劇中經常穿上西裝外套，搭配白T-shirt，塑造smart casual造型。第1集穿上Maison Margiela牛仔外套、白T-shirt與卡其色長褲，外套無領設計比一般blazer更利落與特別，搭配的Loewe Puzzle撞色袋款，也與造型顏色相襯，凸顯心思。

【撞顏色】

第7集，穿上韓國設計師品牌Beyond Closet的燈芯絨西裝外套，袋位飾上刺繡圖章，加上白T-shirt，簡單乾淨，充滿貴公子氣息。第5集，就以深灰色西裝套裝，內襯電子藍色T-shirt，營造撞色效果，其實只要稍稍在顏色配搭花心機，便能塑造出截然不同的效果。

【百搭Hoodie】

T-shirt以外，以hoodie搭配西裝外套能塑造有層次的輕鬆休閒造型。朴寶劍以黑色T-shirt與hoodie，配襯啡色套裝；又以hoodie搭配米色背心外套和冷帽，是時下的年輕街頭穿搭示範，柔和的大地色調更予人舒服踏實的氛圍。

【花俏Look】

劇內也不失花俏造型，第2集，朴寶劍身穿韓牌Vivastudio的啡色麖皮外套，頸上綁了小圍巾作點綴，為本來帶點牛仔味道的穿搭，大大提升時尚感。第10集，穿上充滿民族氣息的Isabel Marant刺繡上衣，煮飯都這般有造型，絕對迷倒任何女生。

【配單品】

雖然經常穿起西裝造型，但配合年輕形象，鞋款方面多以sneakers為主，倒如Vans、Adidas、Converse等品牌，他又會配搭Gucci皮革背包，巴黎潮牌AMI的斜揹袋，為造型去掉正式、老氣感覺，增添青春氣息。

【拍廣告】

身為模特兒的他，在劇中有不少行天橋、影雜誌的場口，所穿的服裝以奢侈大牌為主，例如在第2集拍攝時尚廣告時，就穿過Dolce & Gabbana的2020秋冬系列；第4集就穿過Prada 2020秋冬系列行騷。

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