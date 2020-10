BTS大肆宣傳「Be Water」 小粉紅隨時又嬲豬

韓國人氣男團防彈少年團(BTS)早前獲頒「James A. Van Fleet Award」,肯定BTS對促進韓美關係有貢獻。他們在發表得獎感言時就因提及韓戰,雖然沒有講明是哪些國家,但引來小粉紅出征,批評BTS的發言涉嫌辱華,但你有你鬧,官媒《環球時報》刪去相關報道。

近日再有網民發現,BTS隸屬的公司「Big Hit」推出樽裝水產品,樽身上印有「「be with you, beWATER with BTS」,公司宣傳指,樽身圖樣皆為BTS團員親手設計。由於在去年的反送中運動曾借用「Be Water」為口號,難免令人無限聯想,不過「Be Water」其實出自李小龍,大意是不被形式所困,像水一般自由流動,柔軟而剛強。雖然網民認為理智分析會知道BTS宣傳樽裝水用上「Water」字眼十分正常,不過以小粉紅的往績……看來又要嬲豬喇。

