BTS大肆宣傳「Be Water」 小粉紅隨時又嬲豬

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）早前獲頒「James A. Van Fleet Award」，肯定BTS對促進韓美關係有貢獻。他們在發表得獎感言時就因提及韓戰，雖然沒有講明是哪些國家，但引來小粉紅出征，批評BTS的發言涉嫌辱華，但你有你鬧，官媒《環球時報》刪去相關報道。

近日再有網民發現，BTS隸屬的公司「Big Hit」推出樽裝水產品，樽身上印有「「be with you, beWATER with BTS」，公司宣傳指，樽身圖樣皆為BTS團員親手設計。由於在去年的反送中運動曾借用「Be Water」為口號，難免令人無限聯想，不過「Be Water」其實出自李小龍，大意是不被形式所困，像水一般自由流動，柔軟而剛強。雖然網民認為理智分析會知道BTS宣傳樽裝水用上「Water」字眼十分正常，不過以小粉紅的往績……看來又要嬲豬喇。

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