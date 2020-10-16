權權與Rain鬥恩愛 自爆包場唱情歌冧孫泰英

韓流天王Rain近日努力經營其YouTube頻道「Season B Season」，昨日公開的影片中更邀得男星權相佑（權權）亮相，被外界視為愛妻號的兩人，就即場鬥恩愛，引起爆笑。

Rain為了方便接載權權而去到對方的拍攝現場，他無奈表示因為權權拍攝日程延誤，導致他在現場等了四小時。Rain隨後自誇跟權權兩人都是好男人，因為除了做運動沒有其他愛好，家中設有健身房更不用外出，令權權都爆笑。

提起老婆，權權自爆就算跟演員老婆孫泰英結婚已經12年依然有戀愛的感覺，Rain亦反擊笑指每日早晚都會跟老婆金泰希錫錫，但卻被對方一句「錫錫不是無時無刻都做嗎？」而KO。權權亦提到上月28日跟孫泰英慶祝結婚周年的情況，表示當日包了一個Jazz Bar，邀請了樂隊表演，並親自唱情歌冧老婆，認真恩愛。

途經海邊時，權權表示想起金泰希當年拍攝《天國的階梯》時，因為天氣寒冷而十分辛苦，之後權權更突然拉低車窗大叫劇中女主角的名字「靜書」，十分搞笑。兩人又鬥做掌上壓，最終權權認輸而請食海鮮。

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