周柏豪去年籲網民投票被狙擊感難受：喺屋企喊過好多次

香港自去年6月開始因反送中修例引發一連串社會運動，牽連甚廣並影響不少圈中藝人，不少人為了搵食而選擇表忠，或是不敢發聲。猶記得去年7月曾呼籲港人登記做選民的周柏豪，事後竟觸動大陸小粉紅神經，發動狙擊，有傳本來有份參演大台重頭劇《使徒行者3》的他，亦因此在劇中「離奇消失」，連帶該劇所有相關宣傳品亦不見其蹤影，有人便聯想是與政治有關。

今天柏豪於銅鑼灣出席活動，已逾一年未有出席商業活動的他大有感觸，坦言入場時更起雞皮，他接受訪問時亦有備而來，提到去年在網上呼籲大家做選民一事，令他深有體會：「其實從來冇發表過政治嘅嘢，有時幕前係會同敏感嘢掛鈎嘅，呢個年代坐又俾人話，企又俾人話，我唔識得點適應呢個社會，所以曾經quit咗出去，唔玩喇！當時係有少少驚，因為學校都冇教過點樣處理，所以我就匿埋，覺得好難過，唔係諗緊10幾年辛苦嘅工作或者形象，而係家人同事佢哋擔心我嘅情緒，令到我好難受，fans支持我嘅說話，我喺屋企喊過好多次，到能夠唔受評論影響情緒，就放心晒，加埋個女出世，而家要照顧家人。」柏豪更指現時在網上的言論會深思熟慮。「而家做每樣嘢都會諗清楚，因為而家隨時犯法、影響其他人、甚至影響自己將來同前途，而家我會再諗清楚啲，post之前要再諗清楚先撳發表個掣，但有時都仲會係串錯字，仲係post錯嘢。」

問到《使徒3》被消失，柏豪說：「套劇我只係客串兩組，得10幾秒，唔夠一集，戲份已經冇得再cut，我都聽到網上嘅討論，話我唔開心，其實從來都冇發生，我覺得莫名其妙。」他又指自己未看剪接後的最後版本，不過就算沒有他的戲份也不會失望。而此事讓人聯想到之前的政治風波，柏豪感慨說：「 都明嘅，社會同娛樂圈發生咗太多事係會令人聯想嘅。」

柏豪跟千嬅十分老友，千嬅之前因在IG貼出「R.I.P」疑似悼念一名「反送中」示威者後被狙擊，事後她解釋是被黑客盜用賬號。兩人的經歷相似，之前柏豪擔任千嬅節目嘉賓時，他謂亦有跟對方私下談論這些風波，他說：「當然私底下都有閒聊幾句，大家都會當呢個係一個人生嘅經歷，而唔係會阻礙自己前進，因為條路仲好長，事實上唔可以滿足成個social media，或者呢個世界嘅所有人，惟有做好自己珍惜每一日，疫情下令我深深體會到，有好多嘢真係唔係理所當然、亦唔係永遠，冇諗過我去呢個event都會起晒雞皮，10幾年都冇試過，有啲嘢真係要珍惜同好好享受，反而而家着重呢樣嘢多過諗返以前嘅。」

柏豪叫大家放心，他透露稍後會拍劇及開演唱會：「嚟緊馬來西亞演唱會都會宣傳，內地嘅如果係拍劇幾個月就會做，不過如果只係商演，來回隔離28日，就費時失事，要衡量過，我當然偏心我個女同老婆，唔想miss咗個女成長，咁樣就算拍10部劇都買唔返。」問到是否擔心上大陸會被小粉紅狙擊？他說：「係關疫情事，其實一直都有商演傾嘅，但如果只係為咗1個活動而去，就唔敢博喇，隔離咁耐唔知發生咩事，我係一家之主，要同個女沖涼，因為老婆唔夠力，個女28日冇沖涼就弊傢伙。」柏豪再三強調不會擔心因政治風波影響在大陸的發展，坦言現時分別有電視劇及電影上映，他謂：「由頭到尾都冇人話過有問題，嚟緊仲有4部電影上，所以從來都冇問題。」

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