《鬼滅之刃》新宿戲院一日上映42場 出現人龍恐爆新一輪疫情

由吾峠呼世晴創作的《鬼滅之刃》成為近年最受歡迎日本動漫，首套電影版《鬼滅之刃 無限列車篇》今日於當地上映，大批粉絲大清早已到戲院排隊待入場，新宿戲院TOHO CINEMAS Shinjuku一日上映42場，今晨6時已有100人等開場，估計單是該戲院已有8千名《鬼滅》擁躉入場睇戲，日本各地戲院也出現打蛇餅人龍，令日本仍未受控的武漢肺炎疫情恐再次有爆發危機。

木村拓哉大女心美，身為《鬼滅之刃》的忠實粉絲，她亦趁電影版上映於IG出Po表示十分緊張及期待。其實，《鬼滅之刃 無限列車篇》於周二凌晨零時起在全日本公開預售門票，由於首450萬入場觀眾可收到特典小冊子「鬼滅の刃 煉獄零巻」，因而出現撲飛情況，短短10分鐘已破9萬人搶飛，更一度令戲院的售票網站大塞車。為配合《鬼滅之刃 無限列車篇》上映，全日本出現連鎖現象，更有商品應市，連東京景點Skytree（晴空塔）也會在今晚起一連三天，利用新片主題曲《炎》作為意念，限定以紅色燈點綴Skytree，而頂層的觀景台更有《鬼滅之刃》的角色紙板，並有眾主角的配音員簽名，成為粉絲們打卡勝地。

《鬼滅之刃 無限列車篇》風頭一時無兩，有業界人士睇好新片於日本總票房有望衝破100億日圓（約7.3億港元），勢把熱潮延續至明年。另外，名攝影師蜷川實花，為今日出版的《少年JUMP》與《鬼滅》大玩Crossover，更會附送海報，相信又會被搶購一空。

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