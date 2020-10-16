韓女團成員不易做丨Hani遭網民威脅人身安全 19歲施妍被狂迷瘋狂示愛

韓國女團EXID出身的28歲成員Hani，去年5月離開舊東家Banana Culture後，加盟Sublime Artist Agency以演員身份發展，主演的《XX》、《SF8》都有不錯的口碑。

據悉網上近日有不少關於Hani的惡評，甚至已威脅到Hani的人身安全，令fans十分擔心，而Hani的所屬事務所亦於今日發聲明表示：「已經確認威脅Hani人身安全的大部份貼文，已報警並商討適當的對應方案，並通知海外網站經營者，要求刪除貼文及採取措施，同時正與律師討論細節，將對發佈威脅Hani人身安全貼文的網民作出法律行動。」雖然Hani被爆遭網民發文威脅人身安全，但她似乎為免fans擔心，今日亦有在IG即時動態公開新自拍照，並留言寫道：「今天也是很好的一天。」

另外，不只Hani被網民威脅，前女團PRISTIN的19歲成員施妍亦自爆長期遭狂迷騷擾，施妍昨日在IG即時動態公開多張私訊截圖，嬲爆表示已經忍無可忍，希望狂迷停止發私訊騷擾她。截圖中的對話內容可見，狂迷不斷傳「要不要跟我結婚」、「我的女朋友朴施妍」、「親愛的我愛你」等字句給施妍，向她瘋狂示愛，令她不勝其煩，最終公開該狂迷的賬號。

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