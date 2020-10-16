亞姐肺炎驚魂後復操 練空中瑜伽鬥身體軟

今屆亞洲小姐選舉可謂一波三折，除了在世紀疫情下進行，之前又鬧「雙胞」，香港站決賽要延期舉行，更有3份1的佳麗先後退選，而最近又有指佳麗吳雪儀因為咳嗽厲害，有傳大會為怕她是武漢肺炎「帶菌者」而「被退選」。

14位入圍亞姐今天於新蒲崗學習空中瑜伽，備戰下月1日的決賽，問到有佳麗「被退選」是非，亞洲電視執行董事陳偉傑指：「佢check過係冇嘅，亦唔係被退選，因為可能影響進度，例如佢哋嘅衫好多都度身訂造，大家傾過之後（退選），係大家同意嘅。」而他亦表示所有佳麗均已進行測試，以確保安全。

今天多位佳麗示範瑜伽動作，表現相當不錯，其中大熱高文君也是柔軟度追的一群，不過身高有183cm的張玥在示範空中瑜伽時卻有點「姐手姐腳」，二人笑言也是首次做空中瑜伽，不太在行卻有新鮮感。問到他們的才藝表演，張玥表示會跳拉丁舞，而高文君則會表演唱歌跳舞，決賽在即，高文君表示有點緊張，現時透過每天的訓練來緩和緊張感，她們更視對方為勁敵，高文君笑說：「見到佢咁高都好有壓力，而家訪問都要趷高腳。努力就好，希望可以舞台上用努力回饋大家。」張玥則大有信心，她說：「得獎的話，我相信是有前三的，若第一名的話便要看天意。」

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