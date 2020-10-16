郭富城聞太太方媛舞技被網民批評 即護嬌妻：佢有天份

郭富城和《麥路人》導演黃慶勳今日應馬會邀請作節目嘉賓，分享逆境下，如何保持正向思想，以樂觀、善良的態度，保持開朗心情面對困難。城城自言曾試過於演唱會前的綵排，因眼發炎以致心情煩燥，另一次演唱會腳受傷，包紮後仍堅持上舞台，他說：「只要個人唔放棄就得，好多時候遇困難我都冇諗過放棄。」

疫情一直未見好轉，早前有傳四大天王各捐出100萬援助業內人，城城承認此事：「有，我交咗畀公司處理，自己身體力行，Be Kind去幫助人。」他亦教女兒要有禮貌，做善良的人。

另外，城城太太方媛早前於網上平台大騷舞技，但網民未見欣賞，更留言評擊，城城即護妻並讚太太有天份，利用湊小孩餘下時間找老師學跳舞：「佢有畀片我睇，我好欣賞佢，就係覺得自己唔叻而去挑戰，專業去學習，令自己嘅時間充實。」對於太太舞技，他亦有讚賞：「OK㗎，佢完全冇學過，有天份，只係未發掘到，佢間中有問我意見。」至於可會考慮演唱會時二人共舞？他說：「咁緊要？等我刻服咗困難先，因為演唱會有成個團隊，不過最緊要自己開心，睇嘅人都好開心。」他謂平時二人在家會一起跟女兒跳舞，囡囡們亦有遺傳到自己的天份，十分好動。

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