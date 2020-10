去年逆權運動中,遊行集會期間不時響起百老匯音樂劇《孤星淚》(Les Misérables)名曲《Do You Hear the People Sing?》,打動了不少同行的手足。該曲英文版作詞人克西茨默(Herbert Kretzmer)更在英國報章《每日郵報》撰文敬佩港人勇氣,惟前日傳來他逝世的噩耗,享年95歲。

著名音樂劇《孤星淚》歌曲《Do You Hear the People Sing?》的英文版作詞人克西茨默,前日在英國倫敦的住所逝世,享年95歲。

克西茨默生前十分關心國際社會,去年他曾在英國《每日郵報》撰文,敬佩港人在逆權運動中表現出來的勇氣:「我在西倫敦家中看電視見到他們時,不禁哽咽。不只因為敬佩他們反抗中共的勇氣……更因為他們所唱的詞,是我在33年前寫下,且我知道這首歌在中國被禁。」

抗爭主題曲

克西茨默認為《Do You Hear the People Sing?》成為世界多個地方的抗爭之歌,是因為這首歌道出真相,而不公義會「令男男女女成為奴隸,引發怒火及羞辱,摧殘人的意志」。

其實,《Do You Hear the People Sing?》在不少地區的示威被視為「主題曲」,更有人填上粵語歌詞改編成《問誰未發聲》,在2014年雨傘運動及去年的逆權運動中高唱。去年7月,在倫敦的港人受到克西茨默啟發,在倫敦發起「Sing for Hong Kong」快閃活動為香港集氣,並邀請克西茨默參加,但克西茨默回覆,因身在醫院不能出席,指「作為93歲老人,我只能精神上支持他們。但他們唱出我寫的詞,那就是我和他們一起在唱了。」他送上祝福之餘,更囑託妻子和孫兒代他出席。

曾任職記者

克西茨默於南非出生,求學時期已為學校音樂劇填詞,畢業後他任職記者,1954年搬到倫敦成為了劇評家,撰寫逾2,500篇劇評。期間他為英國廣播公司(BBC)的諷刺電視節目音樂作詞,並與法國歌手Charles Aznavour合作創作大約30首歌曲,其中為電影《摘星奇緣》(Notting Hill)主題曲《She》和日本動畫電影《攻殼機動隊2之無邪》主題曲《Follow Me》等為人熟悉。不過最著名的就是為《孤星淚》中的英文版歌曲作詞,包括《I Dreamed a Dream》、《Bring Him Home》、 《On My Own》與《Do You Hear the People Sing?》,他亦憑此獲得東尼獎與格林美獎。

據知,克西茨默為《孤星淚》中的英文版作詞,版權費逾2,000萬美元(約1.56億港元),但他指為聽眾帶來希望才最有意義:「直到今天,我能聽到從世界各地人們唱着我寫的經文,正正因為他們感到不公義,希望帶來改變。」