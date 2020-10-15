【同宅同煲】《聖荷西謀殺案》以港味掩蓋國產味

2018年已拍好的電影《聖荷西謀殺案》，早被廣泛報道，但近日在內地串流平台上架，先開始真正多人睇。網上談論的人也多了，大多批評內容沉悶剪接不當，但其實，有其創新的地方。《聖荷西謀殺案》是合拍片，有一貫加插內地演員，卻致力以港味掩蓋國產味。首先男主角佟大為在角色上粗暴愚昧，就挑戰一般強國人的忌諱，而他結識的兩個內地暴發戶，亦無知兼土氣十足，內地演員在合拍片中，演出這種正中要害的負面角色，可說從未試過。

電影故事很簡單，講由香港移民的鄭秀文，愛上內地偷渡過去的佟大為，其後丈夫林嘉華消失，好友蔡卓妍來探望揭發了一切。當中殺不殺人不重要，最主要是看鄭秀文由斯文少婦，演變成陰濕惡毒婆娘。有網民批評她演出過份着迹，甚至指溫碧霞演海潮比她更出色，是太苛刻了，須知道鄭秀文是樂壇天后，亦曾是喜劇票房保證，能拋開包袱不容易。

電影甚有80年代港產片的味道，可能因為導演潘源良出身於那個年代。而蔡卓妍不再扮雛妓扮熟女做回阿Sa，佟大為講大量廣東話對白，就令電影更添港味。最重要的是，電影情節上沒有因遷就內地市場扭曲，就算講到鄭秀文情傾佟大為，後來亦解釋她是利用對方，盡量貼近現實。而蔡卓妍與鄭秀文在片中情深如姊妹，電影起初刻意沒有講明她們感情建基於甚麼，到尾聲才揭發，兩人小時候於屋村結識，是因鄭秀文為安慰蔡卓妍，隔住鐵閘送大白兔糖，亦是香港人才懂得的情懷。

有趣的是，另一套近日推出的內地網劇《我在香港遇見他》，形式上卻剛好相反，雖然在香港拍攝，更用顏卓靈做女主角，又有吳啟華及李麗珍參與演出，卻完全是國產格局，無論劇情對白都是以內地人的角度出發。劇集講內地大學生曾舜晞來香港租屋住，卻找極都是找到凶宅，驚嚇場面拍得很用心，愛情描寫也細膩，當中拍香港街景，更比所有港片都拍得更美。可惜的是，因內地政策不能拍鬼，所以故事已預定是男主角精神有問題。你話啦，咁樣箍住條頸，啲創作人曉飛都冇用啦。

撰文：翁可人

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同宅同煲

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。