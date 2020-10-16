余香凝傳下月14日半島行禮 陳詩欣爆好友恨嫁

現時27歲的余香凝（Jennifer）日前驚爆未婚懷孕，昨日現余香凝及未婚夫已登記排期註冊，未婚夫的身份首度曝光，她的夫婚夫名叫陸政渡，現年40歲，兩人同樣報稱住西營盤，職業一欄則均未有填寫。Jennifer結婚的消息傳出後，有指將會在下個月結婚，今日有報道傳下月14日她會在半島酒店舉行婚禮。《蘋果》曾向余香凝的經理人求證，但未有回覆。

與Jennifer份屬好友的陳詩欣（Eunice），今日在將軍澳出席活動，坦言未知對方婚期：「我諗遲啲佢出席活動，會自己同大家講，我知佢入咗紙，呢排佢都好忙，大家都未有時間見，只係同佢講咗句恭喜晒。」Eunice更坦言知道Jennifer嘅婚訊已有一段時間：「佢一直都好恨嫁，作為朋友都戥佢好開心同好支持，佢男友真係好體貼、溫柔同好錫Jennifer，個人又靚仔，嫁得過，畀佢100分！」

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