朴有天捲性侵案拖欠34萬賠償逾年 被爆經濟狀況差不足7千存款

韓國男團JYJ的34歲前成員朴有天，2016年當兵期間被爆捲入4宗性侵案，事後朴有天雖然被判無罪，但今年4月卻被爆未支付賠償費5,000萬韓圜（約34萬港元）予A某，而要接受法院進行的監置審判。

不過根據今日韓媒報道，A某要求朴有天賠償的審訊已經超過1年，但朴有天仍然未有賠償，A某的代表律師今日向傳媒表示：「已經向朴有天發送了要求立即償還賠償的信件，他並不是因為沒有5,000萬韓圜而不能償還，如果在25日之前仍然未有明確的立場，將會向他作刑事訴訟。」A某代表律師表示於今年4月的監置審判中，朴有天公開經濟狀況，當時他指自己的財產包括與他人名義繳納的月租保證金3,000萬韓圜（約20萬港元），以及加起來也不足100萬韓圜（約6,800港元）的存摺。

對此，律師質疑表示：「Fans簽名會或者演唱會的收益到底是以誰的名義獲得收益？不得不懷疑他們為了不償還而故意隱瞞收益。如果朴有天真的因為沒有5,000萬韓圜而未能償還，至少應該表明以後要怎樣賠償的計劃。」據了解朴有天如果不償還的話，從2019年9月1日開始到還款日，要支付12%的延遲利息。

朴有天於2016年涉嫌在娛樂場所及自己家中的洗手間對女性實施性暴力，先後被4名女性起訴，雖然最後朴有天被判無罪，但朴有天隨後起訴A某誣告及恐嚇。A某被判無罪後，於2018年12月起訴朴有天名譽損毀，最終朴有天被判賠償A某5,000萬韓圜。但朴有天一直沒有進行賠償，A某在去年12月向朴有天提出了財產明細申請，朴有天未有回應，因此法院於今年4月對朴有天進行監置審判。監置審判是當事人在沒有正當理由的情况下，不參加財產登記或拒絕提交財產目錄時進行的審判，根據結果，債務人可能會被拘留。

另外，涉毒後曾揚言會退出演藝圈的朴有天「姣婆守唔到寡」，早前亮相綜藝節目重提吸毒事件，又為重新展開活動做準備，下月更會到泰國舉行fans見面會。

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