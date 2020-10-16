【心繫手足】莎朗史東含淚向港人致敬

克西茨默生前曾撰文撐香港示威者，感動了不少手足。其實自去年反送中運動以來，都有不少外地藝人為港發聲。

莎朗史東盛讚勇敢

62歲莎朗史東（Sharon Stone）上月接受《蘋果》記者視像訪問，提到香港疫情，她直指政權不應利用口罩干涉社會自由，其後主動問起香港近況，不但指會心繫香港大讚港人勇敢，並含淚向港人做出致敬手勢。

Will Poulter五一手勢

今年8.31太子站恐襲事件一周年，電影《移動迷宮》（The Maze Runner）27歲英國男星Will Poulter在社交網轉載當日示威報道，並留言表示支持力撐港人爭取民主自由，又在Ig的限時動態貼上五一手勢。

Billie Eilish平權撐港

18歲新紮美國樂壇天后Billie Eilish今年6月於Ig中，與哥哥借支持黑人平權運動同時撐港，並傳發了一則網民的帖文，該帖文講述香港抗爭者如何與警察對戰及應付催淚彈，不過卻疑因遭內地網民投訴，極速刪除帖文。

金義聖帶隊支持

《屍殺列車》54歲韓國男星金義聖一直力撐香港逆權運動，不但曾多次在Ig發聲為港人打氣，去年9月更親身帶攝製隊來港到示威現場採訪，製作成半小時電視節目，講述及分析逾百日的逆權運動，展示遊行及警方濫暴清場等畫面。