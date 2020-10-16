何超蓮開心share平價護膚 大陸網民小心眼：賭王千金也缺錢 ？

已故一代賭王何鴻燊於今年5月離世，其家族成員於7月為他安頓好後事，靈柩暫存東華義莊，待明年才正式下葬摩星嶺昭遠墳場。賭王家族成員都各自重回正軌，好似三房成員何超蓮就跟了大陸影星男友竇驍返大陸遊山玩水，早前就與友人去雲南旅行，不時在社交平台放閃。

超蓮留在大陸，除了陪伴男友外，更忙於開拓台灣牛肉麵的生意，最近在上海開舖，引入日本京都、有「麵包愛馬仕」的烘焙品牌Grand Marble，而她亦繼續如常與一些品牌合作做KOL工作，善用她在社交平台的影響力，加上她與竇驍戀情深受網民認同，在大陸知名度上升，她近月如好友鍾欣潼一樣，加入拍片「帶貨」行列。近日，超蓮拍了一條化妝師為她化妝的影片，當中她分享了平民大眾化品牌的護膚品，從袋中拿出一樽約100至200元的肌底液，叫化妝師幫用私伙護膚品打底，更熟練地大數產品的好處、成份，又賣口乖讀「好用」、「最愛」等，不少網民都讚超蓮靚女，但亦引來網民質疑賭王千金也「缺錢」，要做「帶貨女郎」，推介平民化妝品，紛紛留言：「你到底有錢沒錢？還要打廣告？」、「一兩百的牌子？賭王千金也缺錢了嗎？」、「這麼有錢，還跟廣告」、「我這麼窮都不用這個產品，你這麼有錢會用這個嗎？」其實，超蓮並非只推介平民品牌護膚品，這個帖文的前幾天，她分享了另一個貴價品牌的護膚品，兩個帖文都有打護膚品牌名，相信都是合作的KOL工作。

《蘋果》就聯絡了身在大陸的超蓮，她表示：「化妝品同護膚品我都係唔會特別因為價錢而點樣去用，好嘅平嘅我會用，或是可能貴嘅但係好嘅都會用，總知佢嘅效果好就會用，推薦得出嚟嘅嘢係自己試過，覺得好先會推薦。」再問到被網民笑她等錢使，超蓮即笑言：「多謝大家，繼續支持我嘅牛肉麵。」

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