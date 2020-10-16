北角皇都戲院強拍重建 張寶華「飛拱」打卡：童年回憶返晒嚟

屹立北角超過60年的皇都戲院日前批准強拍，新世界底價47億投得，並承諾啟動保育管理計劃，重塑戲院的歷史面貌，包括保留天台俗稱「飛拱」桁架建築，還考慮將之復原為表演場地，研究向外開放，讓公眾觀賞及「打卡」。其實早在50年代初，由於有大批來自上海的有錢人來港定居，並在北角落戶，當中包括「上海三大亨」之一的杜月笙，故北角當時亦有「小上海」之稱。

本身是上海姑娘的張寶華（Sharon）日前重遊舊地，趁皇都重建前，相約好友一齊到戲院打卡。Sharon在FB貼出多張參觀戲院內外貌及商場的照片，只見昔日繁華的戲院，在歲月洗禮加上日久失修下，不少地方已變成頹垣敗瓦。

張寶華在FB留言：「踏入荒廢廿年的皇都戲院群，好似行入了大台嘅『金宵大廈』，時間停留在八丶九十年代，如果得我一個人，其實幾恐怖，但我有個衝動寫個穿越時空嘅故事……趁它未復修，也是另一種味道。」

《蘋果》事後訪問Sharon，她稱小時候家住北角，每年新年全家會去皇都戲院看賀歲片，最有印象是看成龍和周星馳的電影，因此再次踏足皇都別有一番感受。「諗返以前冇咩娛樂，全家去睇戲係一件大事，因為新年關係，個個都會着到靚靚去睇戲，仲記得當時啲戲飛係用支好粗嘅紅筆去劃位，入戲院前又會買爆谷。所以嗰日去參觀完，童年回憶返晒嚟。除咗去戲院放映大廳，我哋都有參觀超等位對上嗰層嘅男女廁，傳說中話好猛，事實就算係日光日白，裏面都好暗，如果一個人去都真係會幾驚。」

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