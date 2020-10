美國年度樂壇盛事Billboard音樂頒獎禮於香港時間昨日在洛杉磯舉行,不少歌手都親身出席撐場,但因為疫情關係,現場就沒有觀眾。今年女歌手Kelly Clarkson再度擔任主持,並擔任表演嘉賓,除此之外,Bad Bunny、Alicia Keys、Doja Cat與韓國男團BTS等都在會上表演。BTS以錄像方式隔空跳唱《Dynamite》,他們也贏得最佳社交網站歌手(見附表),但最佳組合獎就飲恨輸給Jonas Brothers。

Lizzo呼籲投票

獲12項提名的Billie Eilish就贏得三個大獎,她憑首張個人大碟《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》勇奪最佳200大專輯,九個月前她也憑這張專輯奪得格林美年度大碟,成為近十年來第四張奪得此雙獎項的專輯,Billie還獲頒最佳女歌手及最佳新人共三個獎項,她上台時表示:「我的天,這很重,謝謝你們,我想講謝謝歌迷,謝謝你們相信我也仍然在乎我,我每次贏得甚麼獎項,都仍感到驚訝。」一身暗花綠打扮的Billie,並以同款口罩上陣,襯到絕。

獲得16項最多提名的Post Malone,就奪得最佳歌手、最佳男歌手、最佳200大歌手、最佳100大歌手、最佳串流歌曲歌手、最佳饒舌歌手、最佳饒舌男歌手、最佳饒舌巡唱以及饒舌專輯共九個獎項,成為是晚頒獎禮大贏家。至於重量級女歌手Lizzo就獲最佳銷量歌曲歌手,她更以全身寫上「Vote」字樣的黑裙上台領獎,呼籲歌迷要於美國總統大選中投票。而由歌迷投票的Billboard上榜成就獎,就由Harry Styles奪得。

John Legend彈琴

另外,John Legend彈琴表演《Never Break》時,特別將歌曲獻給剛流產的太太Chrissy Teigen,場面感人。表演中就以Doja Cat最搶眼,她穿上銀色閃閃短裙跳唱,帶來百老匯式歌舞,獲觀眾一致好評。