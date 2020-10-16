BLACK PINK拍片冧港迷丨BTS《Dynamite》帶挈靚仔作曲家勁收版稅

紅爆全球的韓國人氣男團防彈少年團（BTS）目前可以說是炙手可熱的男團，無論是他們推出的新歌或是產品，每每一推出即掀起全球熱潮，當中他們今年8月推出的全英文單曲《Dynamite》，一公開就即打入美國Billboard Charts的冠軍，成為首隊打入榜首的韓國藝人。由於《Dynamite》在全球各地hit爆，即時帶挈作曲的靚仔音樂人David Stewart名成利就，據了解David Stewart寂寂無聞12年，終於靠《Dynamite》收版稅收到手軟。

據韓媒報道，由於《Dynamite》的成功，亦令到作曲的David Stewart受到關注，來自英國倫敦的David Stewart是創作歌手兼製作人，出道12年都沒有很大的知名度，直到今年先後為美國男團Jonas Brothers作歌《What A Man Gotta Do》及為BTS作《Dynamite》後，終於取得空前成功。David Stewart在父母的睡房創作《Dynamite》，他受訪時表示：「我只做自己真正想聽的歌曲，讓自己開心也給別人帶來開心。這首歌從一開始就是為BTS寫的，歌詞亦非常愉快。」

由於美國唱片市場的規模是韓國的20倍左右，當中在美國每首歌的下載價格為791韓圜（約5.4港元），日本是2,237韓圜（約15港元），但在韓國平均只有63韓圜（約0.44港元），專家預測單是《Dynamite》一首歌就可以為BTS帶來超過141億韓圜（約9,540萬港元）的收入，當中作曲的David Stewart亦將收到數億韓圜的版稅。

另外，同樣在全球人氣爆燈的女團BLACK PINK，她們的紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》已於前日在Netflix上架，目前正進佔Netflix單日排行榜第三位。BLACK PINK十分愛鍚香港fans，特別拍定片約定香港fans捧她們的紀錄片場。

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