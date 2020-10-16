Coffee宣佈關閉囝囝個人IG 揚言再有咗先會更新

不少家長喜歡為自己的小朋友開設社交平台，以紀錄他們的成長點滴。林芊妤（Coffee）亦有為其兒子翟德彥（伯伯）開設個人IG「oldman.babychak」，由於伯伯外表趣緻，加上跟Coffee的日常生活甚為搞笑，所以吸引了 17萬多的網民追蹤他的IG。不過今日Coffee就於伯伯的IG出post，表示今晚12點後，就會關閉此IG賬號，令不少網民大為驚訝。

今日是伯伯的兩歲生日，故Coffee就與他一同在伯伯的IG開Live，不過今次就不是分享二人的日常，而是要說出一個驚人消息，就是Coffee宣佈將關閉伯伯的個人IG賬號，她說：「今日係佢嘅IG最後一日，多謝大家一直以嚟都咁錫佢，其實我自己都好唔捨得。」Coffee指當初為伯伯開設個人IG，是因為想將兒子可愛的一面分享給大家，並且可以在caption上加上自己的情感 ，令整件事出來的效果更有趣，她說：「但係開始佢越嚟越大，已經開始有自己思想，我已經唔可以將自己嘅說話擺喺佢度。」

Coffee又說出三大要關閉此IG的原因，第一是伯伯現時已對鏡頭有所抗拒，有時自己舉機拍他時，伯伯都會說：「NO電話」。第二就是Coffee指由於伯伯已慢慢長大，外表沒以前BB時可愛，她說：「佢而家性格係好得意，但係唔係成日可以捕捉到。同埋而家出街都多咗人關注佢，咁樣係開心嘅，但同時又怕佢會覺得一切得嚟太容易，唔使努力就有咁多關注，同埋都想畀返個正常童年佢。」而第三個原因，Coffee就表示因為自己工作太忙，根本無暇打理多個社交平台：「因為而家我又開始做生意，我打理緊3個IG，仲有FB同YouTube，根本就冇咁多時間。」

雖然表示不會再更新伯伯的個人IG，但Coffee表示不會刪除這個賬號，她又對伯伯的fans表示：「希望大家唔開心時都可以睇返佢啲片，另外等佢大個自己都可以睇返，原來自己細個係咁。」Coffee表示伯伯往後仍會出現在自己的IG平台上，有網民問到他日可會有重開伯伯IG的機會？Coffee就笑謂：「可能我有第二個BB嘅時候，就會重開呢個IG。」

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