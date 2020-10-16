太陽結婚近三年出售愛巢 斥資億元孖閔孝琳聯名買5千呎豪宅

韓國天團BIGBANG的32歲成員太陽，前年與拍拖逾4年的女星閔孝琳結婚，據韓媒報道，結婚兩年的太陽夫婦近日出售漢南洞愛巢，並斥資購買漢南洞江北高級住宅區Paarc Hannam的兩層高豪宅，而Paarc Hannam售價約120億至170億韓圜（約8,120萬至1.15億港元）。

據報道指兩人於上月29日聯名購入豪宅，當中太陽佔了94%，而閔孝琳則佔6%，豪宅樓高兩層，由上層約2,636呎到下層約2,750呎，兩層合共逾5千呎。而報道亦指太陽於今年6月以45億韓圜（約3,044萬港元）出售了原本的愛巢，2017年8月太陽出演節目《我獨自生活》時曾公開該豪宅，豪宅內有4間房間及3個廁所，太陽在豪宅內居住了6年以上，婚後亦曾作愛巢。太陽原來所居住的地方一向受圈中人歡迎，當中人氣爆燈的防彈少年團成員Suga、樂天集團會長等人也在此處居住。

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