由ViuTV製作的兩套劇集前日入圍新加坡亞洲學院創意獎，港劇《二月廿九》成為香港區的「最佳電視劇」勝出者，將與其他地區包括韓國神劇《愛的迫降》再爭「亞洲大獎」。主演《理想國》的黃秋生，則入圍爭「亞洲視帝」。秋生昨日接受《蘋果》訪問表示高興入圍，並打算去當地出席頒獎禮，但提到香港政府與新加坡推出的「旅遊氣泡」，他則笑指︰「邊有人改呢啲名，不如叫『（旅遊）頭七』。」

由新加坡媒體發展管理局（IMDA）主辦的亞洲學院創意獎（Asian Academy Creative Awards），前日公佈今年的各個國家及地區獲獎名單，獎項涵蓋亞洲16個國家和地區，而由ViuTV自家製穿越劇集《二月廿九》成為香港區「最佳電視劇」，迎來首個國際性獎項，並會在12月4日在新加坡舉行的頒獎禮，跟其他國家及地區劇集爭取「亞洲大獎」。而演出《理想國》單元《聲音監獄》的黃秋生，則有份角逐「亞洲視帝」殊榮。不過入圍名單中，每年拍不少港劇的無綫，卻一套都沒有入圍，不知是無綫沒有報名，還是已將發展重心放到內地市場？

秋生踩旅遊氣泡改壞名

演出《理想國》的黃秋生，會與台劇《三春記》的夏靖庭、內地劇《鶴唳華亭》的羅晉等爭亞洲視帝，秋生接受《蘋果》訪問談到入圍感受︰「咁梗係高興啦，人哋咁畀面。新加坡係好地方，啲叻沙咁好食，仲有海南雞飯。如果有機票又有時間嘅，都會去呀，當旅遊幾日。」秋生表示今次獲提名，是整個《理想國》班底的成功。秋生在劇中由頭帶到尾大玩獨腳劇，他飾演的囚犯被關進由AI聲控的無人監獄，從一開始反抗AI系統的躁狂犯人，到被制度所馴服，秋生成功演繹出長期被壓迫的心態轉變，演技備受讚賞。而最佳女主角方面，以演出台劇《舞出寂靜》的江宜蓉較為觀眾熟識，她將跟會演出新加坡劇集《影匿人生》的金馬影后楊雁雁爭「亞洲視后」。

提到秋生有機會受惠香港政府及新加坡政府合力推出的「旅遊氣泡」計劃，免卻14日隔離檢疫，秋生即刻半開玩笑話︰「吓，乜嘢嚟，邊有人改呢啲名，一諗就諗起『泡沫經濟』，不如你叫『（旅遊）頭七』，人衰改啲名都衰過人，肯定唔係新加坡政府改。唔好理佢，總之新加坡係好地方，亦都多謝佢咁畀面。」香港商務及經濟發展局局長邱騰華前日宣佈跟新加坡就「航空旅遊氣泡」機制達成原則性協議，主要內容是旅客接受兩地互認的聚合酶連鎖反應（PCR）測試，旅客抵達入境後毋須接受強制檢疫或履行居家通知，藉此促進雙邊旅遊業。

至於劇集方面，《二月廿九》成為今屆香港區「最佳電視劇」（Best Drama Series），將與其他地區包括韓國的《愛的迫降》，以及台灣的《誰是被害者》等，爭奪「亞洲大獎」殊榮。導演羅嘉駿在社交網留言表示︰「《二月廿九》贏得嘅第一個國際獎項──Asian Academy Creative Awards香港區Best Drama！冇呢班黐線佬製作團隊同埋超熱情觀眾就成就唔到229，再次多謝大家。」

《二月廿九》團隊興奮自豪

女主角吳海昕以短訊回覆《蘋果》表示︰「今次得獎，團隊喺WhatsApp group好興奮，自己有份參與係一份榮幸。至於會唔會去新加坡要睇導演，佢仲諗緊。」男主角劉俊謙表示︰「首先我為整個團隊感到十分自豪！能夠在緊絀的資源下，創作出一套備受香港觀眾喜愛的電視劇，絕對歸功於這個瘋癲而又不計較付出的團隊。雖然在香港創作越來越困難，但是希望大家可以看到有一班年輕的創作人並沒有放棄，我們依然在創作我們所愛的。」