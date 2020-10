林子祥準備再做外公 細女林德懿晒巨肚做瑜伽月尾生得

林子祥(阿Lam)與第一任太太吳正元育有一仔一女,廣為熟悉是入了娛圈發展的大仔林德信,至於細女林德懿(April)一直留在美國生活,育有一名6歲囡囡Aven,她偶爾亦會帶女返港探望阿Lam及年邁的外公。

April偶爾會在社交平台分享生活點滴,大多數是分享湊Aven的生活相,原來她已再有BB,預產期將會於10月底,即是阿Lam第二次做阿公,而林德信亦再做舅父。April今胎就比較保密,連月來鮮有更新社交平台,至今年7月底、即陀了近7個月才貼了一張大肚的selfie相,即引來友人爭相留言恭喜,當時有友人問她今胎生仔定女?她回覆保持神秘,並透露BB預產期將於10月底:「hehe we will see... baby will be here end of october!」。

一向愛瑜伽運動的April曾做過瑜伽導師,她陀B近8個月還在家中練習,做出了難度高的camel pose動作,留言:「yoga! always good」,除了瑜伽,還有陪Aven去游水,亦貼了與外籍伴侶Dominic的溫馨相,更留言:「you & me, soon to be 3! well 4 plus aven, love you」開心地迎接4人家庭。Dominic是April另一段新戀情,見她去年4月才在社交網公開戀情,而Dominic亦是一位瑜伽教練,相信二人甚為夾得來,不過她就未有透露與Dominic是否已再婚,還是仍然是情侶關係。

