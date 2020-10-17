林子祥準備再做外公 細女林德懿晒巨肚做瑜伽月尾生得

林子祥（阿Lam）與第一任太太吳正元育有一仔一女，廣為熟悉是入了娛圈發展的大仔林德信，至於細女林德懿（April）一直留在美國生活，育有一名6歲囡囡Aven，她偶爾亦會帶女返港探望阿Lam及年邁的外公。

April偶爾會在社交平台分享生活點滴，大多數是分享湊Aven的生活相，原來她已再有BB，預產期將會於10月底，即是阿Lam第二次做阿公，而林德信亦再做舅父。April今胎就比較保密，連月來鮮有更新社交平台，至今年7月底、即陀了近7個月才貼了一張大肚的selfie相，即引來友人爭相留言恭喜，當時有友人問她今胎生仔定女？她回覆保持神秘，並透露BB預產期將於10月底：「hehe we will see... baby will be here end of october！」。

一向愛瑜伽運動的April曾做過瑜伽導師，她陀B近8個月還在家中練習，做出了難度高的camel pose動作，留言：「yoga! always good」，除了瑜伽，還有陪Aven去游水，亦貼了與外籍伴侶Dominic的溫馨相，更留言：「you & me, soon to be 3! well 4 plus aven, love you」開心地迎接4人家庭。Dominic是April另一段新戀情，見她去年4月才在社交網公開戀情，而Dominic亦是一位瑜伽教練，相信二人甚為夾得來，不過她就未有透露與Dominic是否已再婚，還是仍然是情侶關係。

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