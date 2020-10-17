打得火熱 | 金剛新歡小嫻成連體嬰 分開最耐不過5個鐘

40歲台灣失婚藝人黃瑜嫻（小嫻）8月時火速撻着金剛，今日她在台北出席「國際乳癌關注月」活動，是她認愛後首度公開露面。小嫻正與金剛打得火熱，羞澀承認拍拖至今雙方分開也不超過5個鐘，但她未有正面回應是否已火速同居，只說：「原本打工換宿就大家住在同一個屋簷下，相處像家人。」

她因之前在墾丁餐廳打工換宿與金剛結緣，小嫻坦言比去墾丁之前胖了點，問到金剛喜歡有着幸福肥的她嗎？小嫻笑說：「台灣男生好像不喜歡女生太瘦，不要太瘦剛剛好就好。」自公開戀情後，小嫻不時收到路人的祝福，甚至還遇上熱情店家，讓她受寵若驚：「店家很喜歡招待，說恭喜你們，然後買登山裝備送潛水袋，連外送員都說加油。」

墾丁的餐廳工作已結束，她打算再找民宿管家工作，而金剛因在台北有戲劇工作，恐面臨遠距離戀愛，彼此有討論過這個問題，她指共識都是彼此信任很重要，她相信金剛，但相信自己更重要，有時候是自己沒有信心。前年，小嫻跟何守正結束6年婚姻，而今雖已見過金剛家人，但尚未聊到婚姻，對於閃婚，小嫻表示：「這部分我比較理性，會分享藍圖，彼此都是相處比較重要。」

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