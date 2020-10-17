兄姊齊撐獨欠…丨袁彌明提建制派大嫂容海恩：當睇唔到咁相處

袁彌明（Erica）於疫市下於尖沙嘴再開新舖，她的老公林雨陽、奶奶、家姐袁彌望、哥哥袁彌昌等家人也出席支持。疫市開舖，Erica指生意額也算OK，網店生意近半年更有雙倍增長，她說：「其實呢間係第10間實體店，由加連威老道搬過嚟嘅，商場都好好，減租呎價3至4成，可以進駐商場。其實過去半年都OK，同埋我諗黃色經濟圈都好有幫助，啲人睇咗我爹哋咸豐年嘅廣告片，都嚟支持吓袁爸爸。喺呢個環境一定要互相幫助，同埋要選擇性消費，幫助返啲理念相同嘅人。」問到會否受到不同政見的人抨擊？Erica說：「做人都有人支持同反對㗎啦，我唔擔心，如果有啲客因為顏色嘅分別唔用我哋產品，係你個人嘅損失，唔好同自己作對囉。」

家人到場支持，令Erica十分開心，不過眾所周知Erica阿嫂是建制派立法會議員容海恩，她們的政見南轅北轍，Erica說：「其實我哋屋企嘅路線都有啲唔同，但我覺得良知係底線，唔好有啲違反良知嘅言論出嚟就OK，我覺得屋企人唔係剩係睇顏色，都睇返佢嘅身份同感情、相處，我哋屋企係比較自由多元，個人主義都比較重，自己可以有選擇，亦識得尊重別人嘅選擇，說服人去轉顏色係冇乜意思，當睇唔到咁相處。」

提到造人大計，Erica笑言從來沒有這個計劃，畢竟生小孩責任太大，她透露最近養了一隻哥基犬：「我覺得而家生仔係要好大勇氣嘅，因為而家連教育界都淪陷，佢哋究竟用咩教科書？學啲咩？唱乜嘢歌？如果我有小朋友我會好擔心，要好小心選擇學校。如果我有小朋友，佢入學係5年後，5年後嘅香港真係好難講得定，除非移民，而家BNO都可以過英國，否則喺香港接受洗腦教育，真係文明倒退，要有好大勇氣同埋要身教，唔好教小朋友聽假話講大話。」

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