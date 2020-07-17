Netflix美劇《黯衣天使》 上架四周破4,800萬觀看人次登全年冠軍

Netflix自家製話題美劇《拉契特：黯衣天使》（Ratched），是1975年經典電影《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）的前傳劇集，由金球獎視后莎拉寶森（Sarah Paulson）主演及身兼監製，她以精湛演技飾魔鬼護士米德麗拉契特（Mildred Ratched），交代角色的成魔之路，劇集自上月18日於全球首播後，口碑雖未獲得一致好評，但成績卻相當理想。據知，《黯衣天使》上架28天，已錄得達4,800萬觀看人次，是Netflix今年原創劇集中，創下最高觀看紀錄的第一季劇集，《黯衣天使》明年將緊接推出第二季，將交代女主角與Finn Wittrock扮演沒有血緣關係細佬Edmund Tolleson之間的姐弟恩怨。

Netflix近年炮製多套英美人氣劇系列，包括《安眠書店》（You）、《性愛自修室》（Sex Education）、《雨傘學院》（The Umbrella Academy）等，去年《雨傘學院》和《性愛自修室》就在上架四星期分別錄得超過4,500萬及4,000萬觀看人次。

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