【名曲掛帥】古典音樂話題劇

韓劇近年流行以古典音樂入題，以鋼琴家或樂團指揮的劇集也多數大收旺場，其中《貝多芬病毒》更捧紅了張根碩，成為他事業的轉捩點。

《貝多芬病毒》瘋狂指揮

張根碩、金明民及李智雅主演、於2008年播出的劇集，劇情講述李智雅飾演的低級公務員，為配合政府打造文化小區的政策，籌組地方管弦樂團，樂團由主婦、自修生、退休老人等組成，可說是《交響情人夢》的另類變奏。劇集獲得該年度MBC演技大賞中的最佳劇集，金明民也奪得演技大賞，而張根碩則奪最佳新人男演員獎，奠下他爆紅的基礎。

《五指咒鳴曲》豪門恩怨

朱智勛及池昌旭兩大小生主演，描述鋼琴家家族的內鬥與黑暗。朱智勛飾演的天才鋼琴家，自小與祖母相依為命。祖母過世後，素未謀面的男人突然出現並自稱是其父親，從此令他的人生徹底改變。池昌旭則飾演樂器集團唯一繼承人，但地位卻因朱智勛這位同父異母的哥哥出現而隨時不保。與其說劇集是關於音樂，不如說是豪門恩怨爭產風暴才更貼切。

《喜歡布拉姆斯嗎？》鋼琴純愛

近期熱播中的劇集，由金旻載飾演在國際蕭邦鋼琴比賽中贏得獎項的韓國天才鋼琴家。劇中的他因長得秀氣，而常被誤會只靠外貌而沒有實力，角色設定是大暖男一名，凡事總先從別人角度出發。金旻載本身常演配角，在《浪漫醫生金師傅》系列中演技備受讚賞，《喜》劇是他繼《花黨：朝鮮婚姻介紹所》後第二部擔正的作品。