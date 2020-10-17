捉姦在床片段微博瘋傳 《如懿傳》丫鬟稱被迫拍攝

最近微博上瘋傳一段捉姦在床短片，有指片中「狐狸精」為《如懿傳》侍女「阿寶」中國藝人王梓芠，而男方為日籍人夫。片段當中一名相信是正室的女人與男友人上門捉姦，上身赤裸的日籍男子開門表示不認識她，其後正室手持結婚證衝入房中，並對坐於床邊的女子扯髮打頭，高呼「不要臉」、「我還有5個月（分娩）」、「勾引我老公」，期間男方不時以身保護該女子，現場有人大叫「報警」。正室接受傳媒訪問時表示事後被老公封鎖通訊、拒絕與她見面，甚至不承認婚姻，更不想為未出世的骨肉負責任。

昨晚王梓芠在微博上載諒解書力證清白，並表示當時被迫著上睡衣拍攝，又指日籍男友人稱「冇地方住」，又強調女性助理亦同住一處，以及男朋友知曉此事：「當時錄入的錄像是強迫穿著睡衣拉我進臥室坐在床上與日籍男子拍攝被打視頻，事後確實污衊說是第三者被打視頻。此視頻是違法，高姓女子以孕婦的身份來求和解，並寫了一份諒解書，各自寫了一份，在警察和律師的面前，保證不會把該不實視頻再散播在網絡上。」

不過大部份中國網民不相信王梓芠的說法，「騙三歲小孩？」、「沒有錢住賓館？」而王梓芠就不斷留言回應網民，包括上載對話截圖反擊網民：「我知道大家也是看熱鬧鳴不平，如果是我看到我也會覺得這個女的噁心討厭，但是事實我講出來了，明天律師也會再來，想要的證據我也會蒐集好，我被設計以及進行錄製這個視頻，我的每一句話也會負責任，至於想順手踩一下，噁心一下的，我真不在意。」

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