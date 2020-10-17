光頭女歌手 | Sinead O’Connor患病家中捱餓 網上向粉絲求救

53歲愛爾蘭光頭女歌手Sinead O’Connor，憑名曲《Nothing Compares 2 U》於90年代走紅樂壇，近年她卻變得神神化化，更因患上躁鬱症及抑鬱症而兩度離家出走，五年前曾在酒店房吸食過量藥物尋死，幸當時及早發現，Sinead O’Connor被送院接受治療，三年前她再爆喊拍片揚言要自殺，多年來過住潦倒生活。

Sinead O’Connor前年宣佈放棄天主教改信伊斯蘭教，精神不穩的她近日竟於Twitter上發文求助，透露自己罹患廣場恐懼症（Agoraphobia）無法出門，無法外出買食物，由於她住在愛爾蘭偏遠地區，故附近沒有餐廳或外場賣服務，自言快要餓壞，並寫道：「過去幾年、數月與數周以來我沒有在吃東西，因為這個疾病讓我恐懼到無法去商店買東西，我正在捱餓。有人能介紹我愛爾蘭是否有為心理健康有狀況、無法自理的人提供送餐服務？」她留言請求粉絲介紹外賣服務，令歌迷紛表同情，前日她再發文表示現在一切安好：「吃飽了、很開心。」Sinead O’Connor於1987年出道，90年以光頭的前衛造型大受歡迎，可惜事業逐漸走下坡，她上月才上電台節目受訪，透露想轉行當看護助理，解釋自己自幼已對這種工作感興趣，但網民擔心她照顧自己也有問題，何況是任職看護助理。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！