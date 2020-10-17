混血港姐丨應屆冠軍謝嘉怡做仁愛堂節目直播爆粗 監粗兜：「服」字之後成句唔記得

今屆港姐冠軍謝嘉怡，是香港蘇格蘭混血兒，由於外形甜美加上鬼妹仔爽朗性格，被譽為集美貌與觀眾緣於一身。今晚她和另外兩位當選港姐，亞軍陳楨怡和季軍郭柏妍，當選後首次在直播節目中擔任司儀。一開場穿上桃紅色晚裝的謝嘉怡便要打頭陣，企正一班總理的中間，逐一介紹嘉賓。不過謝嘉怡此時顯得十分緊張，頻頻甩嘴，加上口音不正，顧得鏡頭又顧唔到台詞，嚇到魂飛魄散的她，最後將要講的台詞忘記得七七八八，此時，她忍唔住細聲爆粗說：「FXXK！」而身旁的男士亦錯愕地望了她一眼，然後扮冇事耷低頭。事後網民在討論區紛紛留言聽到謝嘉怡爆粗，更有網民直指她「EQ低」。

其實謝嘉怡在當選後曾接受訪問，表示會給5年時間留港追夢，而首要任務便是學好廣東話和惡補香港文化，她透露自己在聽和講廣東話只有5、6成，會用兩年時間去學好廣東話和中文，之後再看適不適合在圈中發展。她又表示有跟老師學中文和多看電視，遇到不明白的詞語暫時要人翻譯給她，有信心能克服語言障礙。不過觀乎她剛才的表現，要做好呢份筍工，相信要加倍學好廣東話。

謝嘉怡受訪時似乎已學識語言藝術這種香港文化，為爆粗勉強解釋：「我講完開始嗰句，我停咗，唔記得咗中間嗰啲。」她指整句原應是「服務有需要嘅人」，但講完第一個「服」字後，就因為緊張忘記開場白而停低。她又指中文開場白有少少難：「噚晚畀咗我，其實我背好咗，之前綵排有人話要改少少，之後我完全唔記得。」並指已花了一整日時間練習。

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