爆相爆片丨陳山聰孖李施嬅天橋嘆雪糕 60位幕後服侍開工有人唔戴口罩

陳山聰和李施嬅近日忙於為大台劇《金宵大廈2》開工，他們日前就在深水埗荔枝角天橋上取景，讀者阿Ant透過《蘋果》的「爆相爆片」，分享了他們在橋上開工的情況。

攝製隊當日上午10時許便開工，他們拍到大約下午3時多，讀者阿Ant形容當時情況：「嗰朝我見到車隊泊咗車喺橋上，佢哋準備set嘢開工，我見到陳山聰同李施嬅一齊坐喺一架古董甲蟲上，一齊嘆雪糕杯，感覺好sweet咁。」

雖然已入秋，不過中午天氣仍然很翳熱，由讀者阿Ant提供的相片看到，現場的幕後工作人員都密集聚在一起開工，部份工作人員怕焗索性脫下口罩透氣，幸好他們身處戶外工作，空氣較流通。政府8月底放寬「口罩令」，戶外做運動、從事重型體力勞動人士可獲豁免佩戴口罩。阿Ant續說：「我目測現場約有50至60人，就我所見拍攝嘅場面唔算太大，人手就有啲唔合比例。的確係有啲工作人員係冇戴口罩，不過都係短時間，畢竟嗰日烈日當空，好曬吓。」李施嬅一身白色look造型清純簡約，她穿上貼身小背心外配薄外套，工作人員代拎着熱飲，陪着李施嬅急步埋位，李施嬅的大動作顯示了33吋「豐滿」上圍。

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