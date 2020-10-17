朗達法蘭明與世長辭 享年97歲

美國殿堂級女星朗達法蘭明（Rhonda Fleming）傳來離世消息，享年97歲，再失一位荷李活黃金時代的著名影星。

據《紐約時報》向朗達法蘭明的助手求證，得知她於當地時間星期三在加州聖塔莫妮卡與世長辭。朗達法蘭明1923年生於洛杉磯，於40年代入行，活躍於40至50年代美國影壇，參演電影達40多套，以一頭紅髮吃香影視界，當時電影開始彩色化，令朗達法蘭明紅髮與綠色眼睛的形象變得鮮明，演出作品包括1945年的《意亂情迷》（Spellbound）、1947年的《舊恨新歡》（Out of the Past）、1951年《埃及香妃》（Little Egypt）、1952年《香港》（Hong Kong）、1953年的《尼羅河妖姬》（Serpent of the Nile）、1957年的《閃電神槍俠》（Gun Glory）及1980年的《裸體炸彈》（The Nude Bomb）等，息影多時的朗達法蘭明，晚年已甚少公開露面，她早在荷李活星光大道上已獲贈星星留名表揚。

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