朗達法蘭明與世長辭 享年97歲

美國殿堂級女星朗達法蘭明(Rhonda Fleming)傳來離世消息,享年97歲,再失一位荷李活黃金時代的著名影星。

據《紐約時報》向朗達法蘭明的助手求證,得知她於當地時間星期三在加州聖塔莫妮卡與世長辭。朗達法蘭明1923年生於洛杉磯,於40年代入行,活躍於40至50年代美國影壇,參演電影達40多套,以一頭紅髮吃香影視界,當時電影開始彩色化,令朗達法蘭明紅髮與綠色眼睛的形象變得鮮明,演出作品包括1945年的《意亂情迷》(Spellbound)、1947年的《舊恨新歡》(Out of the Past)、1951年《埃及香妃》(Little Egypt)、1952年《香港》(Hong Kong)、1953年的《尼羅河妖姬》(Serpent of the Nile)、1957年的《閃電神槍俠》(Gun Glory)及1980年的《裸體炸彈》(The Nude Bomb)等,息影多時的朗達法蘭明,晚年已甚少公開露面,她早在荷李活星光大道上已獲贈星星留名表揚。

