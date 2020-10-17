add名人時尚｜Hogan 升級城巿探索

要認識一個城巿，最折衷的方法當然是置身其中，設身處地遊走於街頭巷尾，感受它的氣息。

無論是一趟悠閒的郊外遠足、於熙來攘往的巿集行逛、以單車代步穿梭於街道；從日間到晚上、天陰天晴、周日周末，不同的時空組合帶來無盡的城巿景觀⋯⋯只要有出遊的念頭，都市人的生活姿彩不止於屏幕，而是走進真實環境中，享受着都巿生活的美妙之處。

意大利鞋履品牌Hogan 一向推崇都巿漫遊的生活樂趣，今季以「The Smart City」為主題，推出名為interaction和Hyperactive 的男女裝波鞋，以Hogan 標誌性的隱藏厚底高跟為基礎，一如以往有修飾腿部線條和拉長身體比例的功能之外，今季更大玩daddy shoes 風格和中性色調，如墨綠配卡其、紅配灰、噴墨藍與黑等，非常易於配襯，日夜皆宜，成為衣櫃的親善大使。

品牌亦趁着秋季，與一班具代表性的明星和網紅帶大家遊歷香港，演員沈殷怡、美妝博客 Taylor Richard、潮流博客 Angela Chan 和 Samantha Wong、插畫師麥震東、攝影師 Timmy Lo、 Victor Cheng 和 Thomas Fung等，統統穿上 Hogan 2020 年秋冬系列， 在香港各個景點打卡，重新探索自己的城市之餘，更為品牌舉辦的 IG 遊戲作示範。參加者只需上截照片， 於Caption 內 Hashtag #HoganJourneyHK #HoganHK，品牌將選出最具創意的參加者，贏取 5 星級酒店 Staycation，實行將都巿遊歷的好處大幅度昇華。

Produced By：Fruity Nutty Studio

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