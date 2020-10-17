《鬼滅之刃》電影版氣勢如虹 上映即破《天氣之子》紀錄

大熱動漫《鬼滅之刃》於全日本掀起狂熱，首套電影版《鬼滅之刃無限列車篇》昨日在當地上映，電影的宣傳攻勢排山倒海，東京景點晴空塔也以新片中的「炎」作為主題，利用紅色燈點綴，成為粉絲打卡勝地。

昨日大清早，已有fans趁《鬼滅之刃無限列車篇》開畫日到戲院輪候入場，電影甫開畫連午夜場，票房已破10億日圓（約7,370萬港元），相信三日便超越去年賣座動畫《天氣之子》於三日創下的16億日圓（約1.17億港元）之票房紀錄。有業界人士睇好《鬼滅之刃無限列車篇》總票房將破100億日圓（約7.37億港元），挑戰埋單勁收140億日圓（約10.31億港元）的《天氣之子》。

由漫畫家吾峠呼世晴創作的《鬼滅之刃》，描述主角炭治郎為了尋求方法救回變成鬼的妹妹禰豆子，於是踏上斬鬼之旅，電視動畫可在香港黃Viu平台收看，電影版則定於下月12日在港上映，劇情承接電視動畫的故事，交代炭治郎等人到達下一個任務地點「無限列車」，與鬼殺隊炎柱煉獄杏壽郎會合，一同調查列車上的多人失蹤事件。

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