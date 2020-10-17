千嬅確認開跨年騷 嘆人生漫長多起跌：冇法滿足每一位

楊千嬅入行25周年，為記錄兩年前的巡迴演唱，引伸出製作入行25周年、名為《I. II. III MY STORY》的個人紀錄片，千嬅今日在數碼港舉行播映會，千嬅父母、李嘉慧夫婦、洪永城與雷兆光夫婦也有出席支持。

千嬅形容紀錄片是自己出道25年的回顧，是一份立體的紀念冊，當中導演更邀請了楊媽媽、前度男友陳奕迅、梁漢文與吳彥祖等在片中現身，Eason爆千嬅當年很會駁嘴，二人都會為音樂的事情爭持，千嬅笑謂：「我哋相識嘅時候喺華星，我只係記得佢喺英國讀建築，但其實佢轉咗主修音樂，佢同我講音樂時我會駁嘴，唔記得佢係英國皇家學院差一級就演奏級，好好笑。」而片中記錄她由少女變中女，從新秀到成就自己工作夢想與目標的經歷，當中她犧牲很多人生的時間與轟烈戀愛故事，回望過去，千嬅很大感觸，更自爆看後都哭了。

提到有傳將舉行跨年演唱會，千嬅直認真有其事，她說：「係真事嚟，演唱會係兩年前巡唱時定嘅目標，喺一年前已經訂咗紅館，一路睇住疫情嘅變化，我哋會堅持到最後一分鐘，不過當然會以觀眾安全健康為首，而家一路都進行緊，演唱會係全新嘅。」她還透露會將歌酬捐到母親的抉擇，而主辦單位亦會將部份收入捐到演出業協會，不過現階段她還未知所開的場次，只透露是從聖誕到新年。而因疫情關係，千嬅謂已作出兩手準備，若然未能如期舉行，也會考慮以網上形式舉行，不過她仍然抱有信心，並指票價照舊，不過預計收支難以平衡，目標是人人有工開。

去年一張「R.I.P.」圖片，自此令千嬅風波不斷，問到千嬅會否怕今次演唱會被扺制？她說：「人生好漫長，我而家係一個40幾歲嘅大人，人生有好多唔同經歷、高低起跌，處理嘅同30歲不一樣，個人會學識消化，消化周遭所有嘅事，理性去處理自己嘅情緒。我真係冇辦法滿足每一位嘅人，只能做好自己嘅嘢，要花時間嘅，喺呢個歷程入面，我消化自己嘅方法係除咗整嘢食，同小朋友溝通你會學到啲嘢，透過同朋友分享人生，講咗出嚟，心情已經好咗一半。」

千嬅更提到最艱難的時候，都是靠兒子Torres慰藉，發現原來小朋友處理大人的情緒是相當有效，對於網絡受抨擊如何度過？她說：「又冇想像中咁唔開心，要消化件事，開頭一路工作、一路直衝，唔理解點解我做啲乜嘢，啲睇法同我預期都咁唔一樣嘅，而家會諗吓係咪有咩做得唔啱、做得唔好，理解吓個氣氛點解會咁，消化完就可以解決、會冇事。」而提到自家channel與舊愛鄭中基的10萬followers相差很大，千嬅說：「唔知喎，有得計㗎？我純粹想講自己想講嘅嘢，做自己想做嘅事。」

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