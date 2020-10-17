劉在錫唔敢講下世會唔會再娶羅京恩 試穿貼身女裝惹爆笑

韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）將於明日播出最新一集，今集更邀得女團BLACK PINK做嘉賓，令fans大表期待，節目組亦於今日公開了預告相。

BLACK PINK的現身令《RM》成員都十分興奮，四位成員晒腿大跳新歌《Lovesick Girls》，成員全昭旻就亂入一齊跳，又笑言自己是「第五位成員」。《RM》成員及BLACK PINK隨後又大玩遊戲，戴上可以測驗腦電波的裝置，只有玩家情緒變化時，頭上的貓耳就會轉動。劉在錫十分自信地表示會以平常心為團隊取得勝利，但當其他人發動攻勢，被追問重生後會否再娶現時的老婆羅京恩時，貓耳就轉個不停，引起爆笑，未知老婆睇到這集會否嬲豬？

另外，劉在錫於另一主持的MBC綜藝節目《玩什麼好呢？》挑戰任女團製作人，而限定女團「退貨遠征隊」則由李孝利、嚴正花、華莎及Jessi組成。《玩什麼好呢？》今日率先曝光的影片中，只見眾人正討論造型，李孝利從一堆衣服中拎起一套緊身網紗裝，正是Jessi新歌《NUNU NANA》的舞台服飾，劉在錫無辜被眾人推舉出來試該套衣服。

由於劉在錫不懂連身衣該怎麼穿，就直接穿在褲子外面，前衛的造型引起全場爆笑，而他穿上同款長褲後，又聽話跳了《NUNU NANA》的舞步，認真敬業。

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