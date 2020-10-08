add名人時尚｜St. John 現代女性的自白 Kilian 隨身酒香

【St. John】

以針織馳名的美國高級品牌St. John一向是名流貴客的心頭好，優雅平實的風格盡顯低調矜貴的調子，而品牌近年銳意年輕化，上年任命Zoe Turner 出任創意總監一職，為品牌注入年輕型格、當代女性的獨立形象。

而秋冬新2020系列是Zoe Turner 首個正式季度的系列，品牌日前在尖沙嘴專門店舉行傳媒發佈會。系列延續設計師上一個Capsule collection 的元素，大玩金屬細節、繽紛用色、皮革等設計，如混入金屬線的粗呢絨套裝，又或者是大鈕扣、buckle、eyelet得細節，表現出更貼近當下的美學的設計；用色離不開黑和白，但間中也有彩藍和亮粉紅；剪裁方面迎來頗大的變革，尤以一件oversized 針織為今季主打，當中刻意營造的「不完整」細節，傳遞現代女性瀟灑、不拘一格的氣質。

【Kilian】

法國香水品牌Kilian，創辦人Kilian Hennessy是 Hennessy干邑家族的後人，以致品牌的創作很多都是來自釀酒與派對生活，然而嗅覺是五感當中記憶效果最強，以香氣傳承家族的歷史最適合不過。

品牌日前在尖沙嘴新店舉行新品發佈，有來全新的Angels' Share 和 Roses on Ice香氛。前者加入干邑提煉出來的精華，混合橡木、肉桂、零陵豆，最後以檀香作結，香氣醇厚，而其琥珀色調更是與干邑一脈相承，將家族的偉大歷史隨着香氣散播而廣傳千里；後者Rose On ice 的創作靈感則來自配上玫瑰與小黃瓜的氈酒香，這是創辦人妻子最鍾情的氣味，香調從清新小黃瓜和芳香凉爽的杜松漿果開始，中調散發着千葉玫瑰香，隨後基調之檀香和麝香會漸漸浮現。兩款香水為The Liquors系列，以水晶瓶盛載，瓶身有酒杯雕刻，每事每物都滲入家族的特色。有烈酒醇香隨身，任何時候都是派對的日子。

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