金喜善《Alice》難逃一死 兩個周元對決

由「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的SBS劇集《Alice》，昨晚播出第13集，收視比上周微跌，上下部收視分別為6.4%及7.4%，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看最新劇情。

由於下周就迎來大結局，劇情亦越來越緊湊，當中第13集的劇情更非常燒腦，令觀眾看得十分緊張。而昨晚劇情就講到尹泰伊（金喜善飾）遇到與自己一模一樣的朴鎮謙（周元飾）母親朴宣伶（金喜善分飾），並重拾與對方的記憶，朴宣伶得知尹泰伊記得預言書內容的瞬間，直覺到如果她和自己在一起，可能會變得危險 。

而隨着尹泰伊和朴鎮謙一起來到2010年，2010年時期的高中生朴鎮謙亦出現紅色斑點，有時還聽到莫名其妙的幻聽。預言書最後一章終於揭盅：「作為打開時間之門的罪過，她要死在兒子的手中。」暗示朴宣伶會死在高中生朴鎮謙的手上，當尹泰伊和朴鎮謙欲阻止朴宣伶的死亡時，但一切已經太遲。當朴鎮謙趕到時傷心地抱着已死亡的朴宣伶，而此時他抬頭一看卻發現滿佈鮮血的高中生朴鎮謙，即時質問是否他殺死媽媽，更激動上前勒住高中生朴振謙的頸。

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