HotCha成員Winkie生日前夕胞弟墮樓亡：這一刀很痛

昨日早上11時53分，一名28歲姓黎男子在灣仔國樑樓高處墮下，警方及救護接獲報案趕往現場，經檢驗後證實男子已傷重死亡。原來該墮樓男子是HotCha成員黎美言（Winkie）的胞弟黎嘉駿（Harry）。

有指Winkie獲悉胞弟死訊十分傷心，她昨日趕到Harry出事的寓所崩潰痛哭。明天（18號）本是Winkie的33歲生日，卻在生日前兩天發生至親離世。今日凌晨時分，Winkie在個人facebook撰長文悼念胞弟，坦言昨日是她最傷痛的一天：「我由細照顧到大成長嘅細路，陪着我長大，成日關心我嘅細佬，昨晚你選擇離開了我們。」她表示Harry在她心中是最優秀、最有成就、心地最善良、非常有夢想的人，一個非常善良的男孩。「今日我控制住自己嘅傷痛，經歷過未所經歷嘅事情，處理好家中一切事情回到屋企￼￼，我永遠好好紀念這個日期￼，還以為可以跟你到80歲，互相看着大家的家庭兒女.....我知道已經係事實￼，你沒有做錯，我亦非常尊重你的決定。」直言這一刀很痛，這一個傷口很深。

黎嘉駿（Harry）也是圈中人，是自由身演員，還兼任導演和填詞，他曾獲提名香港電視大獎2017新人獎，又是「想出軌劇場」的創辦人及藝術總監。Harry懷才不遇，有指他在娛圈演藝事業發展未如理想，今年疫情令不少娛圈工作叫停，台前幕後都大受影響，未知Harry輕生是受不住事業打擊，抑或私人感情有挫折走上絕路，非常可惜。

Winkie好友鍾舒漫今日凌晨回覆《蘋果》時說：「（噚日）下午知道了，但還未聯絡上她（黎美言），因為知道有共同朋友在take care她，我不想打擾佢，我都暫時在共同朋友中收取消息。」問到鍾舒漫可認識Winkie胞弟Harry？她續說：「我知道她弟弟，但不認識他，但我都非常心痛，因為我也有一個妹妹，我不能想像我妹妹離開我會是怎樣的世界... 所以作為朋友或者希望能幫上忙的都去幫忙，這個時候Winkie與她家人非常需要支持。」

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