廣瀨鈴染疫疑撻着劇中老公 IG報告今日復工

日本新世代搶手女星廣瀨鈴，本月6日公佈確診武漢肺炎的消息，她是因工作而接受檢測才發覺染疫，廣瀨鈴確診後並沒有出現任何異常和病徵，原本與她同住的藝人胞姊廣瀨愛麗絲幸好沒有受到感染，反而跟她去年在NHK晨早劇《夏空》中扮演夫妻的22歲男星中川大志，隔日亦承認感染武肺，令兩人暗撻說法立即變得似層層。

22歲的廣瀨鈴，昨日相隔多天終於更新IG，先再向受影響的工作人員道歉，表示今日起開始回到工作崗位，並感謝家人及事務所方面，會盡努力來回報給大家。

另外，廣瀨鈴本年度的搞笑新片《老豆死開一陣先》已定下周四在港開畫，該片今、明兩日會先上映優先場。廣瀨鈴在片中扮演反叛少女野畑七瀨，夥拍吉澤亮、堤真一、妻夫木聰、佐藤健等共26位紅星陣容，故事講七瀨是個樂團主音，非常討厭父親的她常在台上唱衰老竇，點知卻開口中，其父的製藥公司意外研發「假死兩天藥」，他親身試藥成功假死，此時公司內奸乘機串通外敵，想令他「假死」變成「真死」，吉澤亮扮演一位零存在感員工，他嘗試說服七瀨放下對父親的憎恨，並聯手阻止陰謀拯救老竇。

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