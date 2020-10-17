導演鄧衍成追思會 米雪與方平送別故友

曾執導《慈雲山十三太保》和《羔羊醫生》等電影、被喻為「香港罪案題材電影」第一導的資深導演鄧衍成（Billy）7月1日因喉嚨癌離世，終年69歲。其生前好友早前為他組成籌委會，原定在7月26日舉行《鄧衍成導演紀念追思會》追憶故友，但由於限聚令的關係，追思會順延至今日在牛頭角創世電視天恩館舉行。追思會場內放置一部攝影機，一張印有「Billy Tang」的導演櫈，側邊擺了一張放了一枝紅酒的枱。圈中不少藝人致送花圈，包括張智霖和袁詠儀、張衛健、萬綺雯和陳十三、狄龍和譚俊彥、劉愷威、麥當傑導演、翁虹、羅樂林和陳志健等等。

鄧衍成遺孀Judy亦有現身，而方平導演、米雪、羅樂林、姜大衛、樂易玲、陳慎芝、孫敬安與太太盧敏儀等亦有到場送別故友，今年5月曾與鄧衍成敍舊的米雪說：「我識Billy好耐，大概廿幾歲、佢結婚嘅時候，所以同佢都好熟，5月我哋都有一齊聚餐，其實我哋喺國內都有合作，所以平時都有一齊食飯。」米雪透露當時已知鄧衍成的病情，指他很積極面對人生。

方平表示1989年邀請鄧衍成執導李連杰和周星馳主演的電影《龍在天涯》，他說：「我係第一個搵佢出嚟拍電影，當年我就交咗李連杰同周星馳畀佢，我諗我嗰陣時都好大膽，我當時聽我太太（鮑起靜）講，佢話有一個導演好勁，好快手同埋英文又好好，因為我哋去美國拍，我一睇Billy，細細粒，有冇說服力呢，但同佢交咗朋友，我知道佢一生人只有電影夢想，呢個圈係好需要呢啲人，跟住就做咗好朋友。」提到難忘事，方平指鄧衍成愛飲酒：「佢唔會飲醉，但要同佢跟緊啲個劇本，其他嘢就算有好多困難，佢都會一一解決到，所以佢好信得過。」方平又指數年前其監製大陸劇集《龍門飛甲》，亦曾找鄧衍成執導：「我哋一齊去睇景，當時我知道佢有病，沙漠，點搞呀，因為沙漠成個環境都會好辛苦，而且又係古裝，我叫佢唔好捱，我搵咗佢，反而到最後叫佢唔好做。」方平表示早已知道對方患病，希望他戒煙和戒酒，方平說：「佢戒咗煙，但酒就少飲咗，我成日同佢講唔好飲啤酒，又有大肚腩、又傷身，但佢又唔係好聽，不過一個人唔好傷害人而做到自己鍾意嘅嘢，我覺得ok啦！」

鄧衍成1979年加入麗的電視做助導，曾參與過不少經典劇集如《天蠶變》、《天龍訣》和《浴血太平山》等製作，1982年升為導演後，拍攝過《勝者為王》、《洪熙官》、《我來自潮州》、《我和殭屍有個約會》和《縱橫四海》等劇集，之後他踏足電影圈，曾執導《羔羊醫生》、《慈雲山十三太保》、《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》、《弱殺》和《龍虎砵蘭街》等電影，2000年他北上發展，近年作品有《那片星空那片海》及邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》和《非凡三俠》。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！