袁惟仁兒子賣衫幫補家計被指扮可憐 陸元琪出面護子

為王菲寫《執迷不悔》和那英《夢一場》的台灣著名音樂人袁惟仁，與離婚妻子陸元琪之間育有一對子女袁義及袁融，袁義早前高中畢業，更順利考入大學。身為家中唯一的男子，袁義當然會守護母親及妹妹，他日前在facebook專頁化身模特兒，出post表示要賣衫，他更寫道：「很抱歉，為了生活，你們懂得，但放心，我賣東西都是好看的，這點毋庸置疑。也可以直接跟你們說，因為賣得好我可以抽錢（抽佣），所以求求你們，都來買吧！」袁義更指一件在專門店賣8,000元新台幣（約2,154港元）的衣服，他只是賣3,500元新台幣（約942港元），還包括運費，看來袁義財政可能出現問題。

想不到袁義出post後，有網友認為袁義在扮可憐博同情，甚至有網友將矛頭指向陸元琪，認為她不該讓只得18歲、仍在求學的兒子出面幫補家計。

面對兒子被責難，陸元琪亦在facebook出面護子，並指最近因為家中發生很多事，開銷增加，兒子袁義是自願幫阿媽賣衫賺錢開源，陸元琪直言「我很感謝他」，但她沒想到吸引到一班網民會留下負面說話給兒子。作為母親，陸元琪當然心痛兒子，她表示有問候袁義心情，但袁義卻反過來安慰母親，表示自己沒事。

其實除了袁義，還有初中畢業的袁融也有幫媽咪手，親自示範服飾，又與哥哥合作示範服裝，日前陸元琪出post時稱：「工作的時候帶著他們兄妹倆，就是一路笑到肚子痛！最近不開心的妹頭，遇到哥哥在身邊總是能被逗得哈哈笑。」陸元琪指無論生活上有多痛苦，一家人感情好總能互相扶持走下去。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！