限聚令下開劇丨李居明預言疫情「長伴」 新版《粵劇特朗普》加埋拜登

李居明、龍貫天與呂珊今天於新光戲院，為12月假西九文化區戲曲中心大劇院上演的6場全新粵劇舞台劇《共和三夢》舉行記者會，武漢疫情第三波至今稍為緩和，但限聚令下演出場地只能容納約一半觀眾，但李居明依然充滿信心，他說：「好多人擔心12月會有第四波，其實今個月係最差嘅，全世界最惡劣，過咗11月初會突然好轉，12月希望可以坐夠8成甚至全開，而11月中大陸、澳門、新加坡會互相通關，個瘟疫唔會冇咗，係會陪伴長時間，去到明年2月全世界就冇問題。2至5月藝人會忙到七彩。香港去到明年9月就會有一啲穩陣嘅疫苗。」

而李居明又預測2022年2月中國與香港會全面興盛，但中美貿易仍繼續有洪溝。李居明指這一年很多粵劇界從業員也分文未收，他說：「好多從業員呢一年都冇開心過，分文未收，香港需要觀眾返劇場，要畀信心自己同香港人，我哋冇事嘅！就算呢6場冇觀眾入場，我哋都會出糧畀員工。」

另外，呂珊首次主演粵劇舞台劇，深感壓力，她說：「真係驚為天人，自己開心又驚，唔知點處理咁大型嘅粵劇舞台劇，自己面對百幾人嘅交響樂團都有信心，但係今次起初都唔知發生乜嘢事，好冇信心，不過由佢哋悉心栽培下，從學習嘅路上到而家可以去到專業演出水準，不過要唱粵劇係高難度嘅，我自己都係牛奶仔，因為劇本收到之後都有改動，所以都有壓力，不過壓力會變成動力，會盡力而為。」李居明又指今次劇目是由飾演毛澤東的龍貫天講述香港前途與現在情況，李居明更表示會開《粵劇特朗普》新版，並笑說：「明年會創作《特朗普》新版，到時要加埋拜登，仲要戴口罩。」龍貫天笑說：「咁咪要確診？我唔想呀！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！