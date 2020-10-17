張馨月用母乳自製番梘護B 林峯笑到四萬咁口

近年媽媽界都流行自製「母乳梘」，皆因母乳有指營養高而且成份較天然，用母乳梘幫BB沖涼會更滋潤。上月底為林峯誕下女兒的張馨月，亦有用自己的母乳自製番梘，幫B女沖涼時滋潤一番。

張馨月產後未夠一個月，身為大陸女模的她，連坐月都不理，急不及待做倒立瑜伽修身。除了急着修身外，升呢成為媽媽的她亦好照顧BB，她今日在社交網站中貼出兩張照片，一張是製造母乳梘的材料連模具，而另一張則是母乳梘製成品。只見材料相中，顯示的時間為下午3點17分，經過2個半小時後，7件母乳梘亦已經完成，而且每個分開包裝。其實母乳梘除了可以滋潤BB外，對大人的皮膚亦有保濕效果，林峯下次亦可以試拿老婆出品的母乳梘來沖涼滋潤一下。

除此之外，早前與林峯一起拍劇的陳少邦最近在IG中貼出一張與劇中演員的合照，相中除了有吳卓羲、趙永洪及張美妮等演員外，還有林峯搭住去探班的老婆張馨月笑到「四萬咁口」。

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